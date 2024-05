Campus estivi per tutti. La società ’Sport In’ cerca educatori e istruttori

Corsi di avviamento allo sport, ma anche laboratori creativi e artistici, così da permettere ai bambini attività stimolanti e divertenti mentre le proprie famiglie sono impegnate nel lavoro durante l’estate. È la proposta di Sport In, società con sede a Ronchi che per l’estate ha riaperto le iscrizioni ai propri campus, compresa la ricerca di cinque figure tra istruttori ed educatrici. Del resto le iniziative di Sport In sono diverse, per bimbi dai 9 mesi fino ai 14 anni: alla ludoteca di via Ronchi, al campo scuola di Massa, ma anche all’Apua Summer Camp a Poveromo fino al Summer Camp nei bagni Pupa e Mocambo. Un’occasione per i ragazzi di divertirsi e conoscere nuovi amici, ma anche per apprendere.

Lo dice espressamente Giulia Firomini, amministratore unico di Sport In. "Tutte le nostre attività vogliono essere più di un servizio per le famiglie in orario lavorativo; i nostri campus sono un luogo dove i bambini possono esplorare e sperimentare, giocando ma anche imparando insieme ai coetanei. Proprio lo sport – continua Firomini – è il nostro punto di forza perché crediamo che i messaggi veicolati dalle discipline sportive aiutino fin da piccoli ad avere valori e principi sani". Seguiti da educatori e istruttori accreditati, i bimbi e ragazzi potranno conoscere o stimolare le proprie curiosità e interessi, con attività propedeutiche all’avviamento sportivo, ma anche con giochi ’montessoriani’, laboratori creativi e artistici, psicomotricità per bambini. Il tutto in un ambiente sicuro e accogliente dove poter socializzare, imparare e crescere insieme.

A Ludolandia innanzitutto, aperta tutto l’anno ma con un programma che dal 1 giugno fino al 15 settembre si rivolge ad una fascia d’età dai 9 mesi fino ai 4 anni. Dal lunedì al venerdì, in orario 7:45-12:30 (con possibilità di arrivare alle 16). Poi c’è il campo scuola di via degli Oliveti. Qui i ragazzi dal 10 giugno e fino alla riapertura delle scuole, potranno in gruppi d’età dai 4 ai 14 anni conoscere sport come arti marziali, atletica leggera, hip hop e zumba, football flag, basket, calcio, crossfit, pallavolo. In più, potranno essere seguiti nello svolgimento dei compiti scolastici, riceveranno lezioni di educazione stradale ed educazione civica.

All’Apua Summer Camp, nel lungomare di Levante, grazie al grande parco a disposizione, i ragazzi potranno ulteriomente divertirsi, con la possibilità di fare uscite in spiaggia vista la prossimità del litorale di Poveromo. Oppure il campus estivo al mare, cioè il Summer Camp negli stabilimenti balneari Pupa e Mocambo dal 10 giugno al 30 agosto per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Giochi di società, percorsi motori, ma anche gite sul territorio. E poi attività come nuoto, arti marziali, zumba, hip hop, fino al surf. In tutti i casi il periodo estivo è il medesimo: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 (con possibilità fino alle 16), da giugno a settembre. Le iscrizioni sono aperte, e anzi la società è alla ricerca di almeno cinque figure da inserire nell’organico nei mesi di luglio e agosto: cinque persone, con il titolo di istruttore sportivo, e una figura di educatrice. Per informazioni contattare Sonia al 328 9643965 o Giulia al 340 6219202.