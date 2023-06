Campus estivi, è scontro "Programmazione errata"

di Michela Carlotti

È finito nell’ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà stasera alle 18.30 a Licciana Nardi, il malumore diffuso sull’organizzazione dei servizi estivi per i ragazzi. Il gruppo consigliare di opposizione, composto Francesco Micheli, Roberta Vallini, Martina Chiappini e Andrea Galia, ha presentato un’interrogazione che mette in discussione una programmazione che, a lloro dire, convince poco. Nel dettaglio, il Comune di Licciana Nardi ha organizzato due iniziative estive per i ragazzi: la colonia con andata e ritorno al mare a Marina di Carrara dal lunedì al venerdì con possibilità di scelta tra le settimane dal 3 al 7 luglio oppure dal 10 al 14 luglio ed il campus dal 3 al 28 luglio e dal 31 luglio all’11 agosto.

Iniziative sovrapposte, che hanno creato qualche problema di trasporto: i pulmini saranno infatti utilizzati per le trasferte al mare, mentre la partecipazione al campus presso il centro sportivo di Licciana capoluogo sarà affidata alla possibilità delle famiglie di portare e riprendere i propri figli. Detto altrimenti: il campus non prevede il trasporto di andata e ritorno dei ragazzi che, dunque, se vogliono partecipare dovranno essere accompagnati dai loro familiari.

"Le famiglie si trovano a pagare un servizio a metà - tuona l’opposizione - senza trasporto e senza pasto. Il malumore principale è sull’orario corto che non dà beneficio a chi lavora tutto il giorno". Infatti, gli orari del campus sono contingenti e limitati alla mattina in orario 8.30-12.30 senza pasto. Molti sono i paragoni che la minoranza propone con i Comuni limitrofi che offrono servizi estivi che contemplano il trasporto ed il pasto, oltreché una permanenza anche pomeridiana. Come avrebbe potuto essere strutturato il servizio secondo l’opposizione? "Non si può far tutto. Anche il Comune di LIcciana Nardi ha dei limiti: con le disponibilità che ha, sarebbe stato opportuno organizzare un unico servizio estivo strutturandolo meglio. Ci sono molte famiglie - sostiene Micheli - che hanno iscritto i propri figli ai campus di Comano o Barbarasco perché sono più completi".

L’esponente della minoranza consiliare conclude esponendo un presunto errore di valutazione dell’amministrazione comunale di Licciana: "A fronte del numero ridotto di iscritti al campus, è stata abbassata la tariffa in corso d’opera. Ciò è l’ennesima conferma di una programmazione sbagliata con l’aggravante del disagio arrecato a chi ha già pagato la tariffa precedentemente deliberata e che ora dovrà essere rimborsato". Nell’interrogazione che verrà discussa stasera in consiglio comunale, la minoranza chiede conto all’amministrazione comunale anche del personale impiegato nel campus: "Vogliamo capire, nell’interesse dei ragazzi, se è prevista solo l’attività di sorveglianza oppure se si tratta di attività più strutturate e gestite da personale con qualifiche educative".