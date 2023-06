Campus estivi Come partecipare

Il Comune di Carrara ricorda che è possibile presentare entro e non oltre il prossimo 21 giugno le domande per partecipare al bando per l’iscrizione ai Centri Estivi 2023. L’ammissione ai centri avverrà per un massimo di 250 bambini, con la precedenza per quelli residenti a Carrara. L’unica modalità di presentazione prevede il collegamento a carrara.simeal.itsicarebenvenuto.php

L’accesso al portale online per i nuovi richiedenti potrà essere effettuato tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o attraverso Carta nazionale dei servizitessera sanitariacarta di identità elettronica. Per ulteriori informazioni e supporto per la presentazione della domanda è possibile telefonare all’Ufficio Pubblica Istruzione a 0585 641 424 - 267 - 239 - 457, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17, oppure scrivere una mail a [email protected]