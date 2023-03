Campo scuola sotto attacco Ennesimo raid vandalico

Ennesimo attacco al campo scuola di Massa. Vandali sono entrati nella notte tra giovedì e venerdì e hanno messo a soqquadro la segreteria che si trova vicino al parcheggio. Ignoti hanno forzato la porta e sono entrati nelle stanze. Da una prima sommaria conta, pare che non manchi nulla, ma i gestori sono sicuri che stavano cercando qualcosa. Ad accorgersi del raid una ragazza del comitato, che ha postato le foto dell’intrusione su Facebook. Dopo la terza volta nell’arco di tre mesi che ignoti si introducono nella struttura, il vice segretario Uisp, Arturo Alberti, chiede aiuto: "Facile entrare, hanno scavalcato la rete. La richiesta che facciamo noi alla prossima amministrazione comunale che si insedierà è di sostenerci, perché così non possiamo più andare avanti. C’è un problema evidente che va risolto".

Questo raid in piena regola, con tanto di documenti della società lanciati a terra, sedie lanciate sul pavimento e materiale da ristoro gettato ogni dove, non è l’unico che è stato registrato nell’arco di poche settimane. Al campo scuola di via Oliveti nella notte tra il 10 e 11 gennaio degli sconosciuti erano entrati furtivamente nell’impianto sportivo comunale gestito dallo stesso comitato e, dopo una perlustrazione infruttuosa negli uffici della segreteria, avevano dedicato le proprie ’attenzioni’ alle stanze site sotto le tribune. Manomettendo le serrature sono entrati nello stanzino dell’Asd Afaph dei Runnerini Doc.