Campo scuola Il progetto di sport inclusivo

Sport Day una giornata speciale a base di atletica leggera. Protagonisti alcuni atleti del team dei Runnerini Doc per asd Afaph che si sono cimentati in svariate prove tra corse, salti e lanci. L’iniziativa ha coinvolto i portacolori dell’Afaph tra cui militano atleti normodotati e disabili. La compagine ha dalla sua due distaccamenti di Massa con la coach e tecnico Fisdir Vittoria Bertelloni e Carrara con il tecnico Fidal, Fispes, Fisdir e Cip Jessica Nista.

La compagine, che porta avanti un progetto di inclusione su tutto il territorio con competizioni e iniziative mirate sportive e non, ha dalla sua una struttura multidisciplinare che spazia dall’atletica, al tiro con l’arco, al pugilato, al nuoto e danza aerea. In questa particolare occasione il protagonista è stato il settore dell’atletica leggera, che funge da strumento di aggregazione, socialità e benessere fisico oltre che mentale per bimbi e adolescenti, anche diversamente abili. I corsi si sviluppano tutti i giorni nelle due sedi a cui aderiscono adolescenti di ogni età che hanno voglia di mettersi in gioco e fare sport. In collaborazione diretta con la dirigente tecnica Vittoria Bertelloni, anima pulsante dell’asd Afaph di Massa, giovedì 25 gennaio al Campo Scuola cittadino, è stata organizzata la manifestazione sportiva che la direzione nazionale dll’UNVS ha assegnato alla Sezione di Massa nell’ambito del progetto ’Sportinclusive 23’ finanziato a livello nazionale da Sport e Salute. Alla presenza anche di tanti genitori, la maggior parte dei circa 40 atleti della suddetta associazione si sono impegnati in gare di velocità, meno brevi distanze, staffette e salti alla presenza del tecnico internazionale Fidal Mannella, scopritore del campione Samuele Ceccarelli. Presente in rappresentanza Uisp del presidente Giorgio Berti, che gestisce impianto e ha appoggiato l’iniziativa, Adriano Giannetti. Alla fine delle programmate esibizioni i rappresentanti UNVS, erano presenti Ettore Biagini e Piero Gentili col segretario di sezione Giuseppe Milani, coadiuvati dal nuovo socio Luigi Musetti (che ha svolto anche il compito di fotografo), hanno dato a tutti i giovani presenti la medaglia celebrativa della giornata, fornita dalla segreteria generale UNVS, mentre a Vittoria Bertelloni è stata consegnata la targa predisposta dalla Presidenza Nazionale: "Da parte della squadra, del presidente Maria Teresa Lazzini e della collega Jessica Nista che opera nel settore della disabilità, voglio ringraziare l’Unvs per averci coinvolto in questa iniziativa. L’ASd Afaph è una realtà polivalente su territorio apuano – ha ribadito – che sta crescendo in maniera esponenziale in molte discipline ed è affiliata a Fidal, Fispes, Fisdir, Special Olympics, Cip, Uisp, Aics, Csi e altri enti. Siamo per l’inclusione e per un progetto sportivo che guarda a un futuro senza barriere: lavoreremo per diventare punto di riferimento per lo sport nella provincia e oltre".