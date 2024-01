Campo dei Pini, procede la scuola modulare. Ospiterà alunni e professori della ’Taliercio’

Sono partiti i lavori al campo dei Pini. In attesa della demolizione e ricostruzione della scuola secondaria Taliercio, gli studenti faranno lezione nella scuola modulare che l’amministrazione sta realizzando all’interno dell’ex campo dei Pini. "L’intervento sta procedendo secondo i tempi prestabiliti e proprio in questi giorni si stanno concludendo i lavori di predisposizione dell’area su cui saranno installati i moduli", ha spiegato la sindaca Serena Arrighi venerdì pomeriggio durante un incontro con i genitori e il personale scolastico della Taliercio. Presenti anche gli assessori Elena Guadagni, Lara Benfatto e Moreno Lorenzini, la vice sindaca Roberta Crudeli, la dirigente scolastica Maria Concetta Consoli e all’ingegner Nicola Festa, che sta seguendo le opere per conto di palazzo civico.

"L’intervento sta procedendo secondo i tempi prestabiliti e proprio in questi giorni si stanno concludendo i lavori di predisposizione dell’area su cui saranno installati i moduli – ha spiegato Arrighi –. È già stata posata una membrana permeabile sulle quale sarà realizzato un basamento di materiale inerte e facilmente rimovibile, a quel punto tutta l’area, già la settimana prossima, potrà essere consegnata alla ditta che si occuperà della sistemazione della scuola modulare, intervento questo che si concluderà entro la metà di marzo".

La nuova scuola modulare che costa 1,3 milioni di euro, prevede di allestire una struttura da oltre 1.500 metri quadrati. Nello specifico ci saranno 10 aule da 45 metri quadri quadrati, 6 da 60 metri quadrati, 3 aulette morbide, un ufficio segreteria, una guardiola per i collaboratori scolastici, un deposito per gli strumenti musicali, un’aula docenti. E ancora: un’aula per il ricevimento dei genitori, un’aula magna da 90 metri quadri, 2 laboratori da 60 metri quadri, una biblioteca e tutti i servizi igienici previsti dalla normativa. Ad occuparsi di realizzare la scuola modulare sarà la ditta umbra Algeco, leader italiana nel settore modulare.

"In queste settimane i nostri tecnici si sono già occupati di attivare tutte le volture per le utenze e di fare le richieste di allaccio per la fognatura nera e per la fornitura elettrica – ha aggiunto Arrighi –. Per quanto riguarda la palestra è stato individuato uno spazio all’interno del perimetro recintato dove allestire un pallone pressostatico, o comunque una struttura simile, e al momento si stanno valutando i vari preventivi".

"Sull’area del campo dei Pini – ha proseguito la prima cittadina –, inoltre, abbiamo ritenuto di far svolgere uno studio geologico e idraulico dal quale è emerso che il battente idraulico è pari a zero. A nome dell’amministrazione ci tengo a ringraziare la scuola, con la quale il dialogo in tutti questi mesi è sempre stato costante, e i tecnici comunali che hanno svolto un gran lavoro per far sì che tutto procedesse come da programma. Al momento tutta la parte burocratica si può dire conclusa, ma siamo consapevoli che sarà necessario continuare a prestare la massima attenzione perché anche la parte più tecnica proceda senza nessun intoppo".

La scuola modulare, sorgerà a poche centinaia di metri dall’attuale sede della ‘Taliercio’. "Si tratterà di una struttura all’avanguardia progettata per ospitare alunni, insegnanti e lavoratori con il massimo comfort e con tanto spazio a disposizione per svolgere tutte le attività – ha concluso nel suo intervento la sindaca Arrighi –, comprese ovviamente quelle della curvatura musicale. La dirigente scolastica ha inoltre già annunciato che presto si terrà un nuovo incontro per illustrare il progetto ai genitori degli alunni che il prossimo anno si iscriveranno alle classi prime e decideranno di intraprendere questo percorso didattico".