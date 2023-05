Campo d’Appio invasa da erbacce

Via Campo d’Appio ad Avenza invasa dalle erbacce e c’è chi lancia l’allarme contro il degrado. A farlo è Roberto Musetti che risiede proprio in via Campo d’Appio Avenza, che foto alla mano scrive, "questo è il marciapiede dove quotidianamente passano bambini, adolescenti e tutti quelli che vanno nella vicina palestra. Su questo marciapiede ogni giorno passano persone anziane e donne con passeggini e per evitare le erbacce devono transitare nella sede stradale con tutti i rischi legati al passaggio dei veicoli. La nuova giunta comunale in campagna elettorale aveva promesso a più riprese che Carrara e Avenza sarebbero state più pulite. Invece no. Questo non mi sembra un bel biglietto da visita per la nostra comunità. Spero che la mia denuncia – conclude Roberto Musetti – possa far riflettere chi di competenza e gestisce la pulizia delle strade comunali. Li invito a prendere i dovuti provvedimenti e ad intervenire per riportare la strada alla normalità".