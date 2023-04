Camper, battaglia vinta sui divieti Tornano i caravan in via Casola

Il Comune ancora sconfitto al Tar dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Motivo del contendere un’ordinanza di palazzo civico del 2018 che vietava il parcheggio e la sosta di camper nel parcheggio di via Casola. Con essa altri due provvedimenti che ne vietavano pure il transito, oltre alla sosta, sul lungomare. I giudici amministrativi hanno accolto le rimostranze dell’associazione. E’ una battaglia che si trascina da anni quella che riguarda la sosta dei camper nel grande parcheggio di via Casola a Marina di Massa. Già l’amministrazione Pucci nel 2010 aveva provato a mettere il divieto, ritirato nel 2013. Nel 2018 ci ha provato anche il centrodestra del sindaco Persiani. Divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli sopra i due metri di di altezza "nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Casola e Via Istriana, dalla intersezione con Via delle Pinete procedendo verso mare" e del parcheggio riservato alle autovetture in via Casola oltre a una successiva ordinanza di agosto che istituiva divieto di transito e sosta "nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Lombardo e Via Fortino San Francesco, nonché lungo Via Casone a Mare". Ben presto gli uffici si erano resi conto dell’impossibilità di applicare la disposizione e nel 2019 in via Casola era stato istituito il parcheggio a pagamento, rimuovendo l’ordinanza di sosta che rimaneva però in vigore per il transito. Quindi i giudici sono entrati nel merito del ricorso presentato dai camperisti, analizzando i cinque profili distinti sulla legittimità dell’ordinanza, che andavano dalla violazione della normativa allo sviamento di potere. Per i giudici non ci sono motivazioni per applicare l’ordinanza perché la norma utilizzata come giustificazione consente di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli solo in caso di prevenzione dell’inquinamento o di tutela del patrimonio artistico o ambientale. La stessa normativa stabilisce che i caravan sono soggetti alla disciplina degli altri veicoli, con la sosta consentita perché "non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio". Inoltre per i giudici è "incomprensibile" come la sosta di un mezzo alto in media due metri possa "provocare un grave pregiudizio alla fruizione di edifici e quindi collidere con la tutela paesaggistica". Da qui i giudici hanno revocato le ordinanze condannando il Comune a pagare 2mila euro di spese legali.