Camionisti sotto la lente Raffica di multe al monte

Occhi puntati sugli autotrasportatori per l’anno 2022: la polizia municipale ha fatto 1043 multe per un totale di 81mila e 564 euro di guadagno per le casse comunali. E questo solo multando i camionisti. Una cifra stimata, quella degli 81mila e 564 euro, in base ai dati forniti dal comando, visto che le sanzioni per il sovrappeso variano da 42 a 431 euro in base all’eccedenza e non è specificato nel dettaglio quanto pagato per singola sanzione, ma solo il totale delle contravvenzioni fatte.

E, ipotizzando che sia stato applicato il minimo della sanzione, 42 euro, se moltiplicato per 374, le multe totali fatte per questa violazione, si raggiunge la cifra di 15 mila 708 euro, che vanno ad aggiungersi al resto del tesoretto.

Nello specifico nel 2022 le ordinanze comunali sono state violate 1043. I transiti fuori orario nella strada dei Marmi sono stati 155 con una sanzione prevista da 50 euro, vale a dire 7mila e 750 euro. Gli autotrasportatori che invece non hanno coperto il veicolo (come d’obbligo) nel percorrere la galleria Santa Croce sono stati 132. Per questa infrazione le multe sono più salate: 200 euro per un totale di 26 mila e 400 euro. Ad immortalare gli autotrasportatori che hanno violato l’ordinanza ci hanno pensato gli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza Vega, che controlla il traffico dei camion nella galleria Santa Croce.

L’ordinanza di viaggiare con il telone ha lo scopo di ridurre la dispersione di polveri nell’ambiente, che una volta bagnate diventano marmettola, una sostanza dannosa per l’ambiente. E tutti questi camionisti hanno percorso la galleria senza utilizzare idonei strumenti di copertura del carico evitando così la dispersione di polveri nell’ambiente, in violazione a quanto disposto appunto dell’ordinanza del settore ambiente. E poi ci sono i divieti di transito su varie strade del territorio comunale (violazioni accertate dal personale durante il servizio di pattuglia) che sono 382, moltiplicate per le 83 euro di sanzione sono altri 31mila 324 euro.

Le multe per sovraccarico accertate dal personale durante il servizio di pattuglia prevalentemente a valle della pesa di Miseglia, sono state invece 374, con sanzioni da 42 a 431 euro in base all’eccedenza.

"Un raffronto con gli anni precedenti (2020 e 2021) – spiegano da palazzo civico – sarebbe poco significativo, in quanto quegli anni sono stati condizionati dall’emergenza dettata dalla pandemia in atto in quel determinato periodo di tempo preso in esame".

Alessandra Poggi