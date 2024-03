Cameriere a San Carlo. Un barista per il Bagno Oasi

1 CAMERIERE-BARISTA. Stabilimento balneare Oasi a Massa ricerca barista per la stagione estiva. Preferibile esperienza nella mansione. Cerca anche aiuto cameriere di sala sempre con preferibile esperienza. Per maggiori informazioni su questo annuncio o per candidarsi contattare il numero 339 7766888 o inviare una mail a [email protected].

1 OPERAIO. Cogeit srl ricerca un apprendista operaio edile (massimo 29 anni) per attività di manovalanza in cantieri edili, verrà affiancato al personale esperto nell’utilizzo di attrezzatura manuale ed elettrica ordinarie nello svolgimento delle attività edili. Sede Massa Carrara. Email [email protected].

1 CAMERIERE. Si ricerca cameriere sala per albergo ristorante in località San Carlo a Massa. Impegno settimanale da giovedì a domenica con orario part time 12-16. Attività lavorativa da maggio a fine settembre. Richiesta patente B. Per info e candidature, email [email protected].