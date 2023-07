Cambio della guardia ai vertici del Rotary club Lunigiana

Passaggio della campana al Rotary Club Lunigiana, dal presidente uscente Gianni Tarantola al successore Luigi Fontana, alla presenza dell’assistente del governatore Mario Margara, dei presidenti dei Club di Carrara e Massa Vincenzo Tongiani, di Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario Paolo Cellai, di Viareggio Isabella Tobino, dei sindaci di Aulla Roberto Valettini e di Mulazzo Claudio Novoa, oltre a numerosi socii. Gianni Tarantola ha illustrato le attività svolte e i risultati ottenuti sotto il suo mandato. Luigi Fontana, avvocato della Spezia di origine lunigianese, ha preannunciato un programma ambizioso e ricco di iniziative con particolare attenzione all’aiuto ai paesi del Terzo Mondo da realizzarsi in loco. Ha fatto appello all’impegno di tutti per realizzare iniziative che mettano sempre al centro bisogni e le necessità sociali, culturali, sanitarie della comunità. Il nuovo presidente ha poi voluto presentare la squadra che lo sosterrà: Gianni Tarantola (past president), Antonio Simonini (vicepresidente), Bruno Farina (presidente incoming), Silvia Musso (segretaria), Pietro Mascagna (tesoriere).

Tra i gioielli di famiglia del Rotary Club Lunigiana la pubblicazione del volume ‘Le sette meraviglie della Lunigiana’, che esamina come in una guida Statue stele, Castelli, Alpi Apuane, Cinque Terre e Golfo della Spezia, i Luoghi danteschi, i Paesi dei librai e degli stampatori. Un’eccellenza editoriale che offre uno spunto per scoprire mete che regalano bellezza, incanto e stupore. I testi corredati dalle fotografie di Walter Massari sono di Andrea Baldini, Romano Bavastro, Giuseppe Benelli; Elisabetta Carpitelli, Germano Cavalli, Nicola Gallo, Roberto Ghelfi, Angelo Ghiretti, Liano Gia, Gian Luigi Maffei, Mirco Manuguerra, Andrea Marmori.

N.B.