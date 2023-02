Cambia la data per “Zorro“ di Castellitto Lo spettacolo slitta al 3 e 4 aprile

Mentre lo spettacolo “Azul“ con Stefano Accorsi previsto al dal 17 al 19 febbraio non ha avuto luogo per un’indisposizione dell’attore (il teatro indicherà eventualmente una data di recupero) lo spettacolo “Zorro“ con Sergio Castellitto, annunciato per il 28 e 29 marzo, per motivi organizzativi della compagnia è stato spostato a lunedì 3 e martedì 4 aprile. Chi è in possesso di un tagliando di abbonamento o di un biglietto per le recite rinviate potrà accedere on lo stesso senza operazioni o costi aggiuntivi. I biglietti emessi per il 28 marzo sono validi per il 3 aprile e quelli per il 29 marzo sono validi per il 4 aprile.