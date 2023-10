Cambia il giudice: ora è Baldasseroni

Ieri mattina si è svolta un’altra tappa dell’inchiesta sui falsi incidenti detta ’Il botto’, che coinvolge 106 imputati accusati di frode assicurativa, falso materiale, falso materiale commesso da pubblico ufficiale, truffa, falso ideologico. Per alcuni di loro c’è anche l’associazione a delinquere e la corruzione.

Una maxi inchiesta nata nel 2017, iniziata dalla pm Alessandra Conforti, quando poi due anni dopo scattarono le manette per quattro persone e altri 13 finirono agli arresti domiciliari. Si scoperchiò il vaso di Pandora su presunte richieste di risarcimenti alle assicurazioni, poi ottenuti, indagine che avrebbe scoperto un modus operandi collaudato per truffare le compagnie assicurative, che vede come parti offese anche il Comune di Massa e l’Asl. In seguito all’udienza preliminare ieri mattina al tribunale di Massa, valutata la compatibilità del giudice Dario Berrino, è stata autorizzata l’astensione e ci sarà un cambio del giudice che si occuperà dell’iter. Si trattà del gup Marta Baldasseroni. E’ stato infine disposto il rinvio al 21 marzo, alle 12.30.