Calvino ’visto’ dai giovani. Studenti del liceo Palma celebrano lo scrittore con una mostra speciale

L’obiettivo era ambizioso: “Scolpire l’invisibile. Le città di Italo Calvino“, come recita il titolo del progetto portato avanti dal liceo artistico Palma di Massa e culminato con una speciale esposizione in corso a Firenze fino al 19 ottobre da Libri Liberi in via San Gallo 25r.

Il progetto di scultura è stato svolto dagli studenti della classe 5aA, indirizzo Arti Figurative, iniziato nel 2023 come omaggio allo scrittore Italo Calvino nel centenario della sua nascita. I docenti coinvolti sono stati Claudia Leporatti, Cristiana Cardini, Patrizia Mannini. Gli studenti invece Francesca Bacci, Eva Baldassini, Valentina Barabotti, Alice Dallari, Giulia Zoe Flauret, Valentina Galeotti, Giulia Galli, Kartika Haregù, Melania Infantino, Sara Lazzini, Alessandra Manco, Giacomo Marcuccetti, Livia Mariani, Aurora Nari, Giulia Nervini, Claudio Onofri, Ilaria Orlandi, Nicolò Pucci, Aurora Renzullo, Maya Tommasi Grossi, Joseph Vignudini.

"Un testo letterario proietta sempre il lettore verso l’elaborazione di un immaginario. Se il lettore è, a sua volta, un “costruttore di immagini”, può accadere che si accenda una scintilla creativa che dia vita e urgenza a un’opera d’arte – spiega Claudia Leporatti, docente di Discipline Plastiche – Gli studenti-artisti-lettori hanno affrontato un testo che ben si adatta a questa operazione: “Le città invisibili“. Come docente di scultura, da anni attendevo la classe “giusta” per provare a realizzare queste sculture-città. È accaduto che tutti questi ingredienti fossero presenti nella classe 5 aA dell’a.s. 2023-24 e il progetto è stato accolto con grande coinvolgimento, grazie anche alla collaborazione della collega di Lettere Cristiana Cardini. È nostra intenzione riproporre questa attività nel corrente anno scolastico a un nuovo gruppo classe per realizzare le restanti “città”".

Ogni studente ha scelto la propria città: ventuno città e ventuno autori di un’azione corale. "Sono stati scelti elementi di continuità che legassero la lettura delle sculture-città come in un racconto: principalmente il materiale terracotta bianca, misure similari e finiture cromatiche minime e sobrie – sottolinea Claudia Leporatti – Altre indicazioni: prevedere elementi architettonici, riferimenti a piante, pavimentazioni ecc. Attraverso elaborati svolti con tecniche diverse – disegno, collage, ricalco, stampo, assemblaggio – è stato possibile ampliare il campo della creatività per poi delimitarlo, fino al raggiungimento di una sintesi. Le città narrate attraverso la materia (argilla) non sono resoconti illustrativi: il linguaggio artistico, in questo caso plastico, propone una visione che si concentra su alcuni elementi senza eccedere nelle descrizioni. Le ore trascorse in laboratorio sono state un momento di grande crescita, collaborazione e coinvolgimento. La scultura è una disciplina che richiede non solo capacità e creatività, ma lentezza, accuratezza, pazienza. E richiede sì un “tempo”, ma soprattutto di saperlo attendere. Un aspetto che a mio avviso costituisce uno dei valori formativi più importanti della pratica artistica nel contesto educativo della scuola".

Irene Carlotta Cicora