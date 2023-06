Calpestano stucchi del 1700 per stendere la bandiera italiana

Calpestano gli stucchi del 1700 per stendere la bandiera tricolore. Lo storico dell’arte e ricercatore dell’università di Firenze specializzato nell’arte del ‘600, Fabrizio Federici, parla del video che circola sul web dove, durante la manifestazione per la festa della Repubblica in piazza Aranci, si vedono due vigili del fuoco che si calano dalla facciata di Palazzo Ducale e calpestano involontariamente gli stucchi che vennero commissionati tra il 1600 e il 1700 dall’allora duca di Massa Carlo II Cibo Malaspina e dalla duchessa Teresa Panfili. "Palazzo Ducale sarà protagonista di Uffizi Diffusi nel 2024, ne ho parlato giusto poco tempo fa sulla rivista Finestre Sull’Arte – racconta Federici –. Il 3 giugno mi è arrivato un video dove si vedono questi due vigili del fuoco che mettono gli scarponi sui fragili busti di stucco. Mi chiedo se non ci fossero altre soluzioni per stendere la bandiera se non quella di rischiare il danneggiamento di una parte di storia della città. Queste opere normalmente hanno delle reti di protezione perché appunto lo stucco è un materiale molto fragile e il loro stato odierno non è dei migliori. Vennero commissionati per dotare il palazzo di facciate uniformi, in alcuni casi venne utilizzato il marmo ma la maggior parte delle volte si optava per lo stucco. Sono busti all’antica che riprendono il modello del Bernini dove la figura non guarda di fronte a se con staticità ma viene colta durante un atteggiamento dinamico come se si accingessero a parlare. Spero in futuro si faccia maggiore attenzione a questo tipo di opere".

Patrik Pucciarelli