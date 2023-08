’Calici di stelle e poesia’ Successo al Monte di Pasta della serata con gli artisti

Tante persone hanno raggiunto la bella terrazza naturale sul Monte di Pasta per festeggiare e celebrare la magica notte di San Lorenzo decantata da una trentina di artisti. ’Calici di stelle e poesia’, prima edizione, ha ottenuto un successo inaspettato sia per le presenze sia per la qualità delle opere partecipanti alla serata organizzata da Angela Maria Fruzzetti con il sostegno dell’associazione Insieme di Daniele Tarantino e dell’Uisp Grande Età di Paolo Casotti. Il Monte di Pasta è un parco difficile perché per raggiungerlo è necessario percorrere a piedi il tracciato che s’inerpica sulle sue pendici. Molte persone hanno espresso il loro entusiasmo per essere tornate, dopo tanti anni, su quella terrazza che si apre nello scenario tra le Apuane, il castello Malaspina e il mare; un invidiabile polmone verde nel cuore della città che ospita oggi la tappa del primo percorso botanico che prese vita agli albori degli anni ‘60 con il compianto Nino Domenico Mignani, grazie ai cantieri scuola del Corpo forestale e il Comune di Massa. Negli anni ‘70 divenne luogo incantevole per gli innamorati massesi: passeggiate romantiche lungo i sentieri, incisioni di iniziali e cuori sulle panchine e le staccionate, momenti suggestivi ricordati durante la serata da alcune coppie attempate, giovani innamorati di quell’epoca. Di seguito, negli anni, al posto dei fiori spuntarono le siringhe e l’incantevole parco finì nel degrado. Poi, grazie a varie associazioni che si sono susseguite, il parco del Monte di Pasta è tornato a fiorire, memore di quel periodo. Infatti, sulla sommità resiste il ’lampione dell’amore’ dove sigillare con un lucchetto il ’pensiero degli innamorati’. Insomma, un luogo da sogno che fa sognare. E grazie all’appuntamento di ’Calici di stelle e poesia’, ogni artista ha portato la propria ’stella’ condividendo emozioni con il pubblico.

Hanno presentato la serata Francesca Bianchi e Angela Maria Fruzzetti, invitando gli artisti a introdurre le loro opere. Una serata densa di emozioni con: Maurizio Di Emidio, Rita Bonini, Marcella Cardone, Carlo Milani, Giorgio Parolini, Barbara Molinari, Dino Eschini, Fabio Cristiani, Nedda Mariotti, Marco Alberti, Mariagiovanna Guerra, Roberta Pisani, Sara Chiara Strenta, Luciano Manfredi, Benedetta Cardone, Viola Della Pina, Stefano Rossi, Galeano Fruzzetti, Donatella Gabrielli, Patrizia Menchini, Michele Piastra, Matteo Marino, Umberto Fruzzetti. E’ stato reso omaggio anche a un poeta scomparso, Calmo Fialdini, con declamazione di una sua opera dalla voce di Cristiani. Per concludere, una pergamena ricordo e un buffet con brindisi offerto dall’associazione Insieme e Uisp Grande Età, a cui va il ringraziamento di tutti i partecipanti.