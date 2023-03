Calendario Nautico Successo di vendite

Ben 570 euro per gli studenti del Nautico Fiorillo di Marina. È quanto ricavato dal Corpo dei piloti di Marina con la vendita del calendario realizzato proprio per gli studenti del Fiorillo. L’assegno è stato consegnato giovedì mattina alla dirigente scolastica Addolorata Langella e ai rappresentanti di istituto dai comandanti Michele Vullo e Michele Esposito. Presenti anche la professoressa di religione Chiara Mariotti, il docente di scienze della navigazione Renato Rapolla e il docente di meccanica e Macchine Alberto Ricci. I soldi serviranno per acquistare materiale e attrezzature per gli studenti dei corsi di nautica, turismo e moda. Il calendario era stato realizzato prima della fine del 2022 assieme agli studenti dai comandanti Vullo ed Esposito, e presentato come lavoro didattico in una speciale mattinata. Durante la consegna dell’assegno da 570 euro non sono mancati momenti di commozione, come quando i comandanti hanno raccontato il momento in cui sono saliti sulla Ocean Viking nel corso dello sbarco dei 94 migranti. Occhi grandi e la certezza di essere arrivati in un porto sicuro che li avrebbe fatti volare via dalla sofferenza, questo in sintesi il racconto dei due capitani fatto ai ragazzi. I ragazzi e le ragazze hanno ringraziato per la donazione, che servirà ad aiutarli nell’acquisto di quelle cose indispensabili per studiare. La dirigente Langella ha spronato i ragazzi ad essere fieri di frequentare una scuola che crea collaborazione e partenariati per farli stare bene a scuola avvinandoli al mondo del lavoro. E in previsione dell’arrivo dei croceristi dovrebbe iniziare un progetto di alternanza scuola lavoro per mettere in contatto studenti e turismo.

Alessandra Poggi