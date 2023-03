Cala il sipario sulla giunta Persiani Ora scatta il commissariamento

di Alfredo Marchetti Alle 22,57 scende il sipario sull’amministrazione targata Francesco Persiani. La mozione di sfiducia presentata da 13 rappresentanti della minoranza e sposata da ’dissidenti’ della ex maggioranza è stata votata da 19 consiglieri. In un consiglio comunale infuocato il primo cittadino passa per la prima volta sotto e decade dal suo mandato. Amarezza tra i banchi di quella che era fino a poche ore fa la maggioranza, urla di esultanza da parte di chi ha mandato a casa il primo cittadino. Da ieri sera Persiani non è più sindaco. Cosa succederà ora? Arriverà il commissario scelto dalla Prefettura. C’è il bilancio di previsione da approvare. A votare a favore della mozione i consiglieri: Stefano Alberti, Andrea Barotti, Stefano Benedetti, Uilian Berti, Lucia Bongiorni, Alessandro Cancogni, Antonio Cofrancesco, Gabriele Carioli, Roberta Dei, Massimo Evangelisti, Dina Dell’Ertole, Luca Guadagnucci, Luana Mencarelli, Paolo Menchini, Sergio Menchini, Elena Mosti, Bruno Tenerani, Alessandro Volpi, Sara Tognini. Contrari in 11: Massimo Acerbo, Marco Battistini, Matteo Bertucci, Eleonora Cantoni, Filippo Frugoli, Giovanni Giusti, Agostino Incoronato, Marco Lunardini, Irene Mannini Giorgia Garau e Maria Rita Vita. Si è astenuto il sindaco Persiani. Nell’ultimo consiglio comunale con la giunta comunale Persiani al comando ha aperto le danze Luana Mencarelli,...