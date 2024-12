Cala il sipario su ’Da monte a monte’

Si terrà domani (giovedì), alle 16.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, l’evento conclusivo del progetto ’Da monte a monte’ condotto in collaborazione con le aziende agricole Apicoltura Bertilorenzi di Antona e La Ca’ Vecchia di Tombara e con i ragazzi del Centro di socializzazione della Comasca, a Ronchi, gestito da Compass. Il progetto, risultato tra i vincitori del Bando di agricoltura sociale della Regione per l’anno 2022, si è avvalso del coordinamento scientifico dell’agronoma Marta Buffoni. Capofila di ’Da monte a monte’ l’associazione Uisp Grande Età presieduta da Paolo Casotti. In apertura dell’evento sarà proiettato il video reportage del progetto e a seguire si svolgeranno tutti gli interventi delle autorità e di quanti hanno partecipato e collaborato al progetto.