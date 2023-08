Cagnolina lasciata sola in auto a Carrara: storia a lieto fine Una cagnolina lasciata in auto sotto il sole per ore a Ferragosto è stata salvata da alcuni passanti. I vigili urbani e un veterinario sono stati contattati per assicurarsi delle condizioni di salute dell'animale. Il proprietario è stato ascoltato dai vigili. La cagnolina è tornata in salute.