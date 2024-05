Caglioti parla del Campanile di Giotto

Appuntamento da non perdere per chi è appassionato di arte: stamani alle 11 l’aula magna dell’Accademia di belle arti ospita Francesco Caglioti (docente di storia dell’arte medievale della Normale di Pisa) parlerà del ‘Donatello nel campanile di Giotto. L’incontro curato dal docente dell’Accademia cittadina fa parte della rassegna di incontri ‘I racconti dell’arte’.

Il Campanile di Giotto è forse il campanile più ambizioso dell’architettura cristiana non per mole e per struttura, ma per la preziosità e la ricchezza dei suoi materiali. La torre fiorentina si dotò fin dall’origine di uno spettacolare apparato di sculture figurative, destinato a culminare nelle sedici statue dei Profeti all’interno delle nicchie del terzo livello (quattro per ogni lato). Mentre le prime otto figure spettano ancora al pieno Trecento, e cioè alla prima fase creativa del cantiere, la realizzazione delle ultime otto dovette attendere quasi un secolo.

Protagonista assoluto di questa stagione conclusiva fu Donatello, sebbene i documenti antichi rivelino aspettative alquanto diverse da parte dei committenti, che avevano dapprima puntato su uno scultore oggi comprensibilmente semi-sconosciuto come Bernardo Ciuffagni.