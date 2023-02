Cagetti sotto attacco: "Ti serviva il tutor?"

La nomina dell’assessore Piergiuseppe Cagetti al Pnrr e al quale finiscono anche le deleghe del dimissionario Pierlio Baratta a bilancio, partecipate, finanze e patrimonio diventa teatro dell’ennesimo scontro di maggioranza. Baratta, infatti, resterà in veste di ‘consulente’ gratuite su quelle che erano le sue prerogative a supporto dell’entrante Cagetti ed è arrivato così la presa in giro istituzionale del consigliere Massimo Evangelisti di Fratelli d’Italia: "Cosa ti hanno dato, il tutor? Per la tua dignità non accetterei di avere un tutor, o sei capace di ricoprire ruolo altrimenti… Cos’è l’università a distanza?". Provocazione in cui non è caduto Cagetti che ha invece cercato di spegnere le polemiche per cercare la strada della pace nel centrodestra: "Spero che non si taglino tutti i ponti e mi auguro che la mozione venga ritirata per il futuro di una coalizione di centrodestra. Non ci sarà futuro dialogo se qualcuno si piega a quella mozione, che è una vittoria della sinistra e dei 5Stelle. La nostra coalizione non è finita, governa l’Italia. Mi auguro che ci sia una riflessione".

Forza Italia nel frattempo si trova sempre più spaccata, 3 consiglieri all’opposizione e 1 solo che resta in maggioranza mentre la nuova entrata in consiglio, Maria Rita Vita, al posto di Cagetti prende posto all’interno della lista Persiani sindaco: "Sono contenta di dire ancora di sì al sindaco e a sposare sin da ora in campagna elettorale il suo programma, ricandidandomi nella lista Persiani sindaco. Voglio sperare – ha detto – che i miei colleghi si mettano una mano sulla coscienza per arrivare a maggio con Massa condotta da un sindaco coraggioso, forte e coerente".