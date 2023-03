Caf Cna è alla ricerca di un esperto contabile Come candidarsi

Ricerca di personale del Caf Cna, società del gruppo di Cna Massa Carrara: un esperto contabile per implementare il proprio organico. Requisito richiesto: esperienza lavorativa in studi ragionieri e commercialisti o presso altri Centri Assistenza Fiscale. Luogo di lavoro: Carrara e Aulla. Serve essere in possesso di diploma in ragioneria eo laurea in economia, esperienza di almeno 3 anni nel ruolo in studi professionali. La laurea è titolo preferenziale. Gli interessati possono inviare il CV via mail a [email protected] o fax 0585852934, dicitura alla cortese attenzione Elisabetta.