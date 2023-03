Caf Cna deve assumere due esperti contabili

Il Caf Cna, società del gruppo di Cna Massa Carrara, cerca due esperti contabili per le sedi di Aulla e Carrara e un addetto paghe per Carrara. Requisito richiesto: esperienza lavorativa in studi ragionieri e commercialisti o presso altri Centri Assistenza Fiscale. Cna fornisce anche le mansioni che il candidato dovrà saper svolgere: gestione della contabilità di imprese, con regimi ordinari, semplificati e forfetari; Prima nota, liquidazione Iva mensile, dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali (Iva e redditi) per ditte individuali, società di persone e di capitali; fatturazione elettronica (scarico, inserimento e contabilizzazione). Luogo di lavoro: Carrara e Aulla. Diploma in ragioneria o laurea in economia. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae via posta elettronica a [email protected] oppure via fax allo 0585-852934 con dicitura alla cortese attenzione Elisabetta