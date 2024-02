Caducazioni per i cantieri inattivi

Proseguono gli effetti legati alla nuova regolamentazione degli agri marmiferi. Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del nuovo regolamento, il Comune si riprende tutte quelle porzioni di cava che non vengono lavorate da più di 180 giorni. La revoca scatta in tutti i casi in cui viene verificato e accertato dai tecnici di palazzo civico che il sito è inattivo. E così la ‘Marmi pregiati Apuani’ proprio in questi giorni ha visto decadere il titolo concessorio per alcuni mappali. A nulla sono servite le controdeduzioni del legale della Mpa, e ora l’azienda oltre a riconsegnare le aree in questione dovrà anche versare nelle casse comunali 52mila euro di sanzione per aver inattività. Non si tratta del primo atto con cui il Comune si riprende porzioni di cave inattive e sanziona il titolare. E poi ci sono quelle che sono state caducate perché non riscattate dagli stessi imprenditori. Parliamo di piccole porzioni di cava per cui non è stato richiesto il rinnovo della concessione, che doveva avvenire tassativamente entro il 31 ottobre dello scorso anno. Piccole porzioni di cava che saranno poi coltivate da chi detiene la parte preponderante della cava.