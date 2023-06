Cade dalla bici e muore Inutili tutti i soccorsi Forse vittima del caldo

di Andrea Luparia

Non c’è stato nulla da fare per Ursus Azumbrado Peligro, 58 anni, il ciclista caduto a terra domenica intorno alla 15 alla Partaccia. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei medici del Pronto soccorso del Nuovo ospedale delle Apuane a Massa. L’uomo, nato nelle Filippine ma da anni residente nella nostra provincia (lavorava in ambito portuale), quando l’hanno caricato sull’ambulanza non era più cosciente ed è morto poco dopo. A stroncarlo è stato un malore improvviso. Le persone che in quel momento si trovavano vicino all’autolavaggio “del Freo“ l’hanno visto in sella alla bicicletta, sbandare e cadere rovinosamente sull’asfalto. Non l’aveva sfiorato nessuno, tantomeno urtato: era solo. All’inizio hanno pensato avesse perso semplicemente l’equilibrio, ma quando si sono avvicinati per aiutarlo hanno constatato che stava male. Molto male. E hanno chiamato subito il 118 che ha mandato immediatamente sul posto l’ambulanza. Con ogni probabilità ad uccidere il poveretto è stato un malore. Ma resta da capire se Ursus Azumbrado Peligro è stata la prima vittima del caldo. Era in bicicletta, forse era da qualche tempo che pedalava e il sole “picchiava“. E forse non è un caso se ieri pomeriggio la Regione Toscana ha emesso una sorta di vademecum per evitare i colpi di sole.

"Si consiglia di non uscire e non spostarsi nelle ore più calde (dalle 11 alle 17), Se si usa l’automobile ventilare l’abitacolo dopo una lunga permanenza al sole, ma anche di portare un pò di acqua con sé (utile in caso di code e rallentamenti) oppure, prima di fermarsi se l’auto è climatizzata, di regolare la temperatura di circa cinque gradi inferiori a quella esterna. Nel caso di terapie per la cura dell’ipertensione o malattie cardiovascolari, l’invito è ad un controllo più assiduo della pressione arteriosa, perché il caldo può potenziare l’effetto dei farmaci. Importante in ogni caso, prima di qualsiasi decisione sulla terapia, è chiedere il parere del medico. E come alimentazione si raccomanda una costante idratazione e una corretta alimentazione (leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina), nonché i migliori orari ed abbigliamento per ripararsi dal caldo quando si esce (cotone, lino e colori chiari preferibilmente, senza dimenticare occhiali e cappello).