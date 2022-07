Marina di Carrara, cadavere di un giovane trovato in acqua

Carrara, 26 luglio 2022 - Trovato un cadavere di un giovane in acqua, a Marina di Carrara. L'allarme lanciato poco dopo le 16 da una donna che ha visto il corpo esanime del ragazzo. Non si conoscono ancora le generalità del giovane, se residente in provincia o un turista. Al momento sono sul posto, al confine tra Massa e Carrara, la pubblica assintenza, la Guardia costiera e la polizia scientifica per risalire al nome del ragazzo e per capire la dinamica di questo drammatico ritrovamento. Il corpo è stato ritrovato in uno specchio d'acqua costeggiato dagli scogli, dove la stessa acqua non è particolarmente alta.

Claudio Laudanna