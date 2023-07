Caccia aperta ai teppisti delle strade Trovata una mazza da baseball

Proseguono intense le indagini dei carabinieri per individuare i componenti della baby gang che sarebbe responsabile degli atti vandalici su almeno una trentina di auto parcheggiate lungo le strade, da Aulla a Pontremoli, passando per Villafranca, Bagnone e Filattiera. Oltre una decina solo i mezzi danneggiati nella notte tra giovedì e venerdì nelle vie vie Sforza, Pirandello, Roma, Seminario e anche nella frazione di casa Corvi a Pntremoli. Ad aiutare gli investigatori nella ricerca dei responsabili dei vandali, oltre ad alcune testimonianze, ci sarebbero le telecamere pubbliche e private installate in diversi punti del territorio lunigianese diventato terreno di scorribanda per i giovani teppisti.

Molte auto sarabbero state prese di mira e colpite a colpi di mazza da baseball: una di queste è stata recuperata vicino ad una delle auto danneggiate, forse caduta accidentalmente durante il raid, e messa sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Ieri le immagini registrate dalle telecamere del circuito cittadino controllato dalla polizia municipale sono state consegnate all’Arma dei Carabinieri che dovrà esaminare numerosi altri video fatti in altri punti del territorio. E’ possibile che l’auto con i delinquenti a bordo sia stata “catturata” dagli obiettivi e quindi proprio la videosorveglianza del territorio possa essere decisiva per individuare i teppisti e il proprietario del veicolo utilizzato, dando una svolta all’inchiesta che la gente si augura possa avere successo per stroncare la violenza nelle strade.