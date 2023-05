Caccia allo scrittore del Carrione Un thriller con mostri e delitti infiamma i lettori social di Avenza

Una lettera sigillata con la ceralacca nascosta dietro l’armadio elettrico di una casa all’angolo tra via Vico Fiaschi e via Campo d’Appio. E’ firmata dal misterioso Ulisse Nessuno che l’ha nascosta per il nostro giornale. Dentro c’è il 18° capitolo del racconto noir in salsa avenzina ‘Carrione Rosso Sangue’. Il giallo ambientato ad Avenza con personaggi reali sta facendo impazzire i lettori della pagina Facebook ‘Sei di Avenza se…’: si è scatenata una caccia al misterioso autore con tanto di sondaggio con nomi di celebri avenzini lanciato dall’amministratore Renato De Rosa. Sarà un uomo o una donna? Mistero fitto. Qualcuno sostiene sia lo stesso Renato De Rosa, altri l’avvocatessa Elisabetta Borri, altri ancora lo storico Pietro Di Pierro, ma tutti hanno smentito di essere Ulisse Nessuno.

Il racconto di due cadaveri ritrovati nel letto del torrente Carrione sta appassionando la comunità, ma l’autore vuole restare anonimo, nonostante i complimenti e la curiosità di tutti. Il giallo è arrivato al punto in cui tre dei protagonisti sono scesi nei sotterranei di Avenza, dopo aver attraversato un mulinello nel greto del torrente, e si ritrovano faccia a faccia con il killer: una creatura marina che succhia gli organi umani.

Ulisse Nessuno siamo riusciti a intervistarlo via Messenger sul suo giallo a puntate. "La storia è nata in modo facile – racconta l’enigmatico autore –. Era il primo di aprile e ho voluto fare uno scherzo ai compaesani avenzini. Mi sono detto: come reagirebbe la comunità se vi fosse un episodio di cronaca nera in una piccola frazione come la nostra?. E quindi ho finto di scrivere quel fatto di cronaca nera, coniugandolo con personaggi del posto. E l’ho pubblicato, con tanto di copertina". Ma il racconto poi è continuato. "Ho visto che alcuni utenti avevano apprezzato e m’incitavano a proseguire – spiega –. Così, nei rari ritagli di tempo, mi metto al computer, al tablet o dove capita, e porto avanti un capitoletto, senza sapere bene dove andrò a parare". Come le viene l’ispirazione? "Quando si scrive e si produce un racconto lungo o un romanzo, serve organizzarsi in step. In questo caso, la cosa più complicata è stata portare avanti la scrittura senza avere ben chiaro dove volesse svolgersi la storia. Ma ora siamo vicini ai due terzi del libro e un’idea me la sono fatta".

Ed ha salvato già due volte i protagonisti. "Nel penultimo capitoletto che ho pubblicato, si finiva con i tre uomini (Collina, Balboa e il primo sommozzatore) che si trovavano di fronte a qualcosa di mai visto – dice –. L’idea era di far fuori uno dei tre, forse l’avrebbe pagata il primo sommozzatore. Però mi ha fatto tenerezza una signora, che dopo la lettura mi ha scritto “Non uccidere nessuno dei tre“. E allora li ho risparmiati tutti". Perché? "Le parole hanno un potere forte, chi le maneggia ha una grande responsabilità. Ce lo ricorda anche Papa Francesco, ogni tanto. Chi scrive evoca mondi li crea, ma li può anche distruggere". E il killer soprannaturale? "Da bambino andavo a tirare i sassi dentro al Carrione con mio babbo. Li prendevo dalla ferrovia e li tiravo dentro. Allora si poteva salire dalle scalette di via Colombera, dove la chiesina. Si giocava e mio babbo mi diceva: “Guarda là, c’è un mostro“. E io tiravo il sasso nel Carrione, immaginando di colpirlo. E’ sempre rimasta l’idea romantica che il Carrione potesse essere popolato di mostri".

Alessandra Poggi