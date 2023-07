Caccia al ladro, tre fermati Notte movimentata a Gragnola

Dopo il furto in un autogrill in Liguria quattro giovani sudamericani hanno ’seminato’ tracce che hanno portato gli inquirenti fino alla casa-vacanze di Gragnola dove erano alloggiati. E un’inaspettata ’caccia al ladro’ ha impegnato gli agenti della polizia stradale di Brugnato e i carabinieri della stazione di Fivizzano. Un’operazione da film che ha svegliato il paese in piena notte coinvolgendo anche il vice sindaco di Fivizzano e i volontari della Protezione civile, e che si è conclusa con tre giovani bloccati mentre un quarto è riuscito a dileguarsi. Il gruppetto di ecuadoregni aveva preso alloggio appena il giorno prima in un B&B alle porte di Gragnola. Dopo il furto all’autogrill gli uomini della polizia stradale di Brugnato si sono messi sulle loro tracce e nella tarda serata di mercoledì hanno rintracciato la Peugeot 308 dei sospettati fino in Lunigiana. "E’ stata una cosa rapidissima, si è fermata un’auto nel borgo di Gragnola – racconta un volontario impegnato in un evento storico –: i due uomini con fare deciso ci hanno chiesto l’ubicazione di piazza della Stazione e l’esistenza di vie di fuga. Poco dopo li abbiamo visti fermare tre giovani, chiedere loro i documenti: due sono riusciti a fuggire, uno invece l’hanno bloccato".

Del movimento vicino a casa sua si è accorto anche Giovanni jr. Poleschi, vice sindaco di Fivizzano, che ha offerto collaborazione: c’era infatti da capire dove alloggiavano i giovani stranieri, già notati in paese, e chiedere ai proprietari di consentire un sopralluogo ai tutori dell’ordine. A Gragnola sono arrivate poi un’altra auto civetta della Polstrada e una pattuglia dei carabinieri. La strada per il Castello dell’Aquila è stata bloccata ed è stato chiesto anche l’intervento della Protezione civile Ser Fir Cb di Fivizzano per un supporto logistico.

Nel frattempo il giovane fermato ha accusato un malore ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale con un’autoambulanza della Pubblica assistenza Valle del Lucido di Monzone scortato da un agente. Intanto è continuata la caccia ai due fuggiaschi. Qualche ora più tardi, in piena notte, alcuni abitanti di Gragnola hanno visto un giovane che, a piedi nudi con i sandali in mano, cercava furtivamente di raggiungere il B&B. Sono stati subito informati il vice sindaco Poleschi e i carabinieri di Monzone. Sul posto è giunto il brigadiere Antonio Piscitelli insieme a due militari dell’Arma che nella casa-vacanze hanno sorpreso uno dei giovani sfuggito poche ore prima al fermo della Polstrada. Anche il terzo straniero è stato quindo bloccato e trasferito in caserma. E’ stata una notte movimentata per tutti, anche per una giovane coppia svedese che si è trovata in mezzo alle forze dell’ordine impegnati in posti di blocco e ricerche.

Roberto Oligeri