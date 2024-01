Caccia ai rifiuti elettrici. Studenti differenziano i mini apparecchi Raee

Un premio per un Comune virtuoso, che ha raggiunto un’alta percentuale di raccolta differenziata. Siamo a Podenzana, dove ieri mattina è stato inaugurato un servizio un po’ particolare, dedicato ai Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’amministrazione comunale si è infatti aggiudicata un contributo con cui intende incentivare la raccolta dei piccoli Raee, organizzando – in accordo con il gestore Lunigiana ambiente – una raccolta nei plessi scolastici e negli edifici pubblici comunali. Appuntamento a Podenzana e dopo a Montedivalli per l’inaugurazione a cui hanno partecipato il sindaco Marco Pinelli, il vicesindaco Riccardo Varese, Mauro Zavani, amministratore unico di Lunigiana Ambiente, il direttore Walter Bresciani e il presidente del Comitato di controllo analogo di Lunigiana Ambiente Manuel Buttini. L’amministrazione, in particolare, ha partecipato a un bando aperto ai Comuni virtuosi e ha ottenuto un contributo di 25mila euro, grazie alle elevate percentuali di raccolta differenziata raggiunta, ha poi acquistato un mezzo e attivato il servizio di raccolta, col sostegno del gestore Lunigiana Ambiente.

I cittadini potranno quindi conferire i piccoli raee in diversi punti di raccolta: al polo scolastico di Podenzana (riservato alle famiglie degli alunni), al polo scolastico di Montedivalli (riservato alle famiglie degli alunni), a palazzo civico comunale di Podenzana (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12), nella sede comunale distaccata in località Chiesa di Montedivalli (durante l’apertura degli info point). Ogni contenitore sarà destinato a separare i diversi Raee in varie categorie come telefonini e tablet, caricabatterie, asciugacapelli, tostapane e piccoli elettrodomestici.

Il servizio di raccolta sarà realizzato attraverso un apposito automezzo dotato di pedana idraulica, acquistato e messo a disposizione dell’amministrazione, tramite il contributo ricevuto. I rifiuti raccolti saranno poi conferiti al Centro di raccolta a Boceda di Mulazzo. "Avere rispetto delle regole e del prossimo - dice il primo cittadino - per aver rispetto per sé stessi e per il buon vivere in un ambiente più pulito e giusto per tutti. Comportarsi bene ha un valore e chi si comporta bene viene premiato. È questo il significato dell’iniziativa che ho voluto trasmettere ai bambini delle scuole, con l’auspicio di una diminuzione delle tariffe. Abbiamo bisogno non di guardare a episodi di abbandono con rassegnazione ma di esempi virtuosi, con la speranza di un futuro migliore. L’obiettivo dell’amministrazione rientra in un progetto di valorizzazione rifiuti, affinché siano una risorsa e non un problema".

Monica Leoncini