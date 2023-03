Caccia ai rifiuti abbandonati Maxi pulizia nel nome di Zani "Voleva sensibilizzare i giovani"

Si è concluso a Filattiera il doppio week end dedicato all’ambiente. Un’iniziativa organizzata da Federcaccia, in collaborazione con l’associazione Alfa Victor ed il patrocinio del comune di Filattiera, che ha visto protagonista l’ormai nota coscienza ambientalista della piccola ma virtuosa comunità dei filattieresi. Due sabati di sole, in cui è stata aperta una vera e propria caccia ai rifiuti abbandonati nel territorio comunale. L’iniziativa era nata alcuni anni fa per volontà di Massimiliano Zani, il vicesindaco quarantasettenne rimasto vittima di un tragico incidente agricolo nel giugno dello scorso anno. "In qualità di cacciatore appassionato, nonché amministratore impegnato e capace - dicono gli organizzatori - ha sempre profuso tanto entusiasmo per questa iniziativa. Abbiamo deciso di riproporla per sensibilizzare, come lui voleva, la comunità di Filattiera ed in particolare i giovani alle tematiche ambientali ed al rispetto della natura".

Il primo appuntamento si è svolto sabato 18 marzo ed ha coinvolto gli alunni della scuola primaria di Filattiera. Erano all’incirca 50 i bambini accompagnati dalle insegnanti, da alcuni cacciatori e dai volontari dell’associazione di protezione civile Alfa Victor: dopo aver partecipato ad una lezione di ecologia tenuta dalla professoressa Elena Sordi, si sono spostati nella Piana del fiume Magra per ripulire la zona dai rifiuti. La seconda giornata si è tenuta sabato 25 ed ha coinvolto cacciatori, agricoltori, volontari e i tanti cittadini interessati che, grazie al loro impegno, a fine giornata hanno accumulato numerosi sacchi di rifiuti.

Il materiale è stato differenziato prima di essere caricato su carri e trattori per poi essere depositato nei punti di raccolta per il ritiro. "Abbiamo raccolto rifiuti indifferenziati di ogni tipo, abbandonati nei sentieri e lanciati lungo le strade" ha dichiarato il presidente di Federcaccia, Marco Grandiosi, che insieme a tutto il direttivo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. "Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Filattiera, all’associazione "Gli agricoltori della Lunigiana" guidata da Fabio Biagi, alla protezione civile "Alfa Victor", ai volonatri del CAI locale e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa".

Michela Carlotti

