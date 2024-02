"Caccia ai nazisti: il procuratore militare De Paolis svela la verità su crimini di guerra in un nuovo libro"

Alle Stanze del Teatro della Rosa, domani alle 17, il procuratore militare della Spezia Marco De Paolis presenta il libro "Caccia ai nazisti". C’è fame di giustizia e sete di verità, immersione nel dolore, per chi quei fatti li ha subiti vivendoli sulla propria pelle. In "Caccia ai nazisti", De Paolis conduce un’indagine dettagliata che punta a scoperchiare quello che non eea mai stato detto o che era stato volontariamente taciuto su crimini di guerra nazisti e fascisti: da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema, da Civitella in Val di Chiana fino a Kos, Leros e Cefalonia. Una vera e propria caccia ai colpevoli tra Italia, Germania e Austria, che sabato sarà presentato dal giornalista Renzo Parodi, alla presenza del professor Paolo Pezzino.