"Bus vecchi: troppe le corse che saltano"

Troppe corse saltano per colpa di guasti ai vecchi bus secondo i sindacalisti di Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna che ritengono indispensabile l’acquisto di nuovi mezzi extraurbani da parte di Autolinee Toscane. "Ormai – denunciano – sono troppi i disservizi che quotidianamente ricadono sui cittadini della nostra Provincia". Solo ieri mattina, elencano, sono saltate la corsa della linea 83 delle 6,40 da Carrara per Ortonovo e quella di ritorno; quella della linea 74 da Carrara per Massa via Foce delle 7.45; della linea 67 da Massa per Bergiola Maggiore e ritorno poi quella delle 7.40 da Massa per Castagnara e ritorno; la corsa della linea 77 delle 7.05 Massa per 6 Ponti e ritorno. E in Lunigiana non è passato alle 6 il bus della linea 28 per Tavella e neppure al ritorno.

"Ma i giorni scorsi non sono stati meglio con linee soppresse quasi giornalmente come la linea 67 e la linea 77 – denunciano – cui si aggiungono altre linee importantissime come la 79 di Casette". Ricordano che da anni denunciano la carenza di bus nuovi. "La maggior parte dei bus in dotazione, a causa della loro vetustà, – spiegano – sono perennemente in officina e molti di questi in ogni modo, a causa delle loro dimensioni, non sono più idonei ad un servizio extraurbano che deve fare inversione di marcia in un capolinea ostaggio delle auto in sosta. Aggiungiamo che spesso mancano i pezzi di ricambio e anche piccole riparazioni portano a lunghi fermi macchina". Hanno avuto un incontro con l’assessore ai Trasporti di Massa, lo hanno chiesto anche a quelli di Carrara e Unione dei Comuni della Lunigiana. "L’obiettivo – spiegano – è coinvolgere le istituzioni per fare pressing comune su Autolinee Toscane".