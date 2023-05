Bus precipitato a Zeri, Autolinee Toscane: “Rispettate le norme sui turni di guida e riposo”

Zeri (Massa Carrara), 31 maggio 2023 – Proseguono le indagini e gli accertamenti sull’incidente di Zeri. In merito all’autobus precipitato nel dirupo, Autolinee Toscane fa sapere in una nota che sono state rispettate “rigorosamente le norme riguardanti i turni di lavoro, i turni di guida e i turni di riposo previste dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi nazionali, e dai contratti territoriali e/o aziendali”.

L’azienda precisa che il conducente “dell’autobus coinvolto ha alle spalle una carriera come operatore d’esercizio quasi trentennale ed è particolarmente apprezzato per la sua attività lavorativa. Ovviamente, come tutti gli autisti di Autolinee Toscane, anche egli è sottoposto periodicamente a visite di controllo come previsto dalla normativa e dalle specifiche regole interne dell’azienda, ed è sempre risultato idoneo, anche all’ultima visita effettuata poche settimane fa. Naturalmente l’autista – conclude Autolinee Toscane –, così come ogni altro conducente è in regola con tutte le altre prescrizioni previste dalla legge riguardante i conducenti di mezzi pubblici per trasporto di persone”.