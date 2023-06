Bus precipitato, indaga la Procura "Saranno ascoltati tutti i testimoni" E un perito esaminerà il mezzo

I vigili di fuoco hanno rimosso l’autobus blu di Autolinee Toscane, precipitato nella scarpata che scende verso il Torrente Gordana, con l’aiuto di una gru. Uno sgombero che è stato preparato con la creazione di una pista ad opera dei forestali dell’Unione dei comuni della Lunigiana.

"E’ stato un miracolo - ripete il sindaco Petacchi - ma anche una pagina sconvolgente per la comunità e personalmente". Il primo cittadino aveva la figlia Giulia, 17enne liceale, sull’autobus. Ed è stata lei ad avvertirlo mentre l’incidente era in corso. Erano in 20, compreso il conducente, a bordo: 18 studenti e una pensionata facevano ritorno a casa. Ancora pochi chilometri e sarebbero arrivati a destinazione. Il destino però ha voluto interrompere quella quotidianità, per fortuna senza tragedie. Ciò che resta dell’autobus è stato trasferito al deposito dell’Anas di Pontremoli, dove un perito nominato dal magistrato effettuerà i controlli post incidente. Intanto ieri sono state dimesse altre due ragazze che erano ricoverate una a Pontremoli l’altra al Noa. Rimangono sotto il controllo dei sanitari ancora tre studenti.

La Procura ha avviato le indagini preliminari in relazione alle lesioni subìte dai passeggeri a bordo. Le indagini alle quali collabora la Polizia Stradale di Pontremoli che ha eseguito i rilievi, puntano a ricostruire in modo esatto l’accaduto e a individuare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore saranno ascoltati il conducente del mezzo e altre persone informate sui fatti. Il recupero è andato in scena nella giornata di mercoledì, dopo che la Procura ha deciso di porre sotto sequestro il veicolo nell’ambito delle indagini sul’incidente che ha tenuto col fiato sospeso tutta la comunità zerasca. Al termine del taglio delle piante il mezzo a marchio spagnolo Beulas, immatricolato nel settembre 2015, è stato agganciato dai cavi e trainato sino al piano stradale. A seguire l’operazione c’erano anche il sindaco Cristian Petacchi e gli assessori Secondo Novelli e Gino Baratta, che nella giornata precedente erano accorsi per coordinare i soccorsi. Quando il veicolo è arrivato alla meta e la gru ha spento il motore è calato il silenzio. I presenti hanno fermato lo sguardo sulle lamiere contorte, i vetri infranti, le ogni ammaccature pensando ai momenti di terrore a bordo.

