Bus guasto, studenti restano a piedi "Chiesti passaggi a parenti e amici"

Un guasto all’autobus di Autolinee Toscane, che da Bagnone conduce a Pontremoli, ha lasciato a piedi gli studenti all’altezza della selva di Filetto. Il mezzo si è improvvisamente fermato costringendo i passeggeri a scendere e cercare un’altra soluzione, purtroppo non trovata. E’ accaduto mercoledì scorso al termine delle lezioni scolastiche e gli studenti, tra i quali diversi minorenni, hanno cercato di raggiungere a piedi la stazione ferroviaria villafranchese nella speranza di trovare lì un altro pullman con il quale raggiungere Pontremoli. Così i ragazzi hanno dovuto chiamare i genitori per ritornare a casa. Ma non è un caso isolato. L’episodio ha scatenato l’ira degli studenti. "I più fortunati di noi - dice uno studente - hanno usufruito del passaggio di amici o parenti, mentre i restanti si sono dovuti aggiustare. Alcuni hanno atteso la prima corsa dei treni utile". I sindaci di Pontremoli e Villafranca Jacopo Ferri e Filippo Bellesi hanno protestato con il direttore di Autolinee Toscane chiedendo l’intervento del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

"Il disservizio è stato grave - scrivono in una nota - È davvero inaccettabile che l’azienda perseveri nel non intervenire in modo efficace affinché siano sempre garantite le corse pagate con soldi pubblici e privati, investendo in modo adeguato e sollecito sul servizio di manutenzione dei mezzi eo sulla loro sostituzione. Serve una maggiore attenzione anche dalla Provincia nell’esercizio del suo dovere di verifica e controllo, nonché nell’applicazione delle penali previste dal contratto di affidamento per ogni circostanza di malfunzionamento di pullman o cancellazione di corse. Non è infatti concepibile che le difficoltà scaturite dalle tempistiche e dai contenuti della gara che ha sancito l’aggiudicazione di questo fondamentale servizio pubblico ricadano sempre sui cittadini, in questo caso peraltro giovani studenti". Pronta la replica di Autolinee Toscane che "esprime il suo rammarico per il disservizio di mercoledì 26 aprile – spiega l’azienda – Ma quanto accaduto non è “l’ennesimo disservizio”, in quanto da tempo Autolinee Toscane non salta alcuna corsa in Lunigiana. Si è trattato di un guasto all’autobus in località Filetto, 13 chilometri dal deposito di Aulla. L’emergenza è stata gestita in tempi brevi: il bus sostitutivo è arrivato dopo 25 minuti, un tempo necessario considerata la distanza. Inoltre, il percorso sulla Statale 62 della Cisa non è veloce: sono presenti diversi semafori. Alcuni studenti, circa 20, hanno atteso sul bus guasto l’arrivo del mezzo sostitutivo, altri hanno optato per rientrare con altri mezzi".

Natalino Benacci