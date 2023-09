Bus a fuoco nel deposito "Ora basta!"

Ancora un bus pubblico in fiamme. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri: un piccolo mezzo di Autolinee Toscane ha preso fuoco nel deposito di via Catagnina dove era appena entrato. "Purtroppo – denuncia Luca Mannini, segretario Fit-Cisl – ancora una volta è andata bene visto che il fuoco ha avvolto l’abitacolo in pochissimo tempo". E rileva che sono stati troppi gli episodi simili registrati in questi anni. "Il rinnovo del parco mezzi – sottolinea – sta procedendo a rilento e tra l’altro le criticità riguardano soprattutto il parco veicolare extraurbano, ovvero quella tipologia di bus che ha preso fuoco ieri. Queste cose non devono accadere. AT, come abbiamo chiesto più volte, deve affrettarsi a rinnovare il parco bus e investire sulla manutenzione".