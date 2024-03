Buonarroti, la scuola sostenibile. Nuove aule, palestra, spazi moderni nel nuovo edificio da costruire

Una scuola all’avanguardia a disposizione di tutta la città. Presentato ieri nella palestra della media ’Buonarroti’ di Marina, nel ciclo di incontri ‘Fuori dal Comune’, il progetto di riqualificazione dell’edificio inserito tra i lavori previsti dal Pnrr, quindi con scadenza tassativa al 2026. Intervento da 8 milioni di euro che rientra in un quadro di rigenerazione urbana destinato a migliorare l’intera area intorno a via Cavallotti, grazie a una scuola recuperata dove grande importanza è stata data al rispetto dell’ambiente. A presentare in palestra ai cittadini i rendering del progetto, l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini e la sindaca Serena Arrighi.

Sono quindici le aule previste, più laboratori, auditorium, una palestra con spogliatori dedicati a disposizione anche per associazioni al di fuori dell’orario scolastico e un campo da basket esterno. Nel piano terra saranno collocati gli spazi per la funzione amministrativa e i laboratori, mentre al piano di sopra ci saranno le aule per le lezioni. Si tratta di aule modulabili e moderne che potranno anche cambiare a seconda delle esigenze della scuola. Previsti anche ascensori e montascale a rispetto delle norme per la disabilità. La prima fase del cantiere, in cui sarà man mano tolta la vecchia struttura, inizierà indicativamente alla fine di marzo e richiederà circa due mesi di tempo. Non si tratterà di demolizione delle strutture con martelli pneumatici, ma piuttosto di ‘smontaggio’ graduale con pinze idrauliche. Un iter che dovrebbe garantire l’abbattimento del rumore, delle vibrazioni e polveri alle abitazioni circostanti. "Chiediamo un po’ di pazienza sui minimi disturbi che potrà arrecare il cantiere – ha spiegato la sindaca Arrighi – e tengo a precisare che saranno ascoltate le segnalazioni dei residenti se venissero ravvisati problemi durante i lavori. Gli uffici controlleranno". Tante le domande poste dai cittadini, in maggior parte residenti intorno alla scuola. Le persone sono state rassicurate sull’assenza di amianto, come certificato da controlli fatti in precedenza, più altre osservazioni sulla necessità di fare poco rumore ed evitare la dispersione di polveri. Temi su cui assessore e sindaca hanno rassicurato, garantendo l’uso di sistemi antirumore e di cannoni nebulizzatori per la gestione delle polveri di cantiere.