Bugliani: "Ecco le risorse per viabilità e sicurezza"

"Il riconoscimento dello stato di emergenza anche per Massa Carrara è un fatto importante, atteso e indispensabile per il nostro territorio, ancora una volta messo a dura prova dall’alluvione. Le risorse del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri andranno a far fronte alle prime spese per il ripristino della viabilità e la sicurezza dei cittadini". Lo afferma Giacomo Bugliani, consigliere regionale del Pd. "La Regione fin da subito – continua Bugliani – ha chiesto che lo stato di emergenza nazionale fosse esteso, così come una risoluzione del Pd era stata approvata da tutta l’assemblea. La costa apuana e la Lunigiana le zone più colpite. Un riconoscimento imprescindibile per poter mettere in campo le misure adeguate a rispondere ai danni subiti dalle comunità".