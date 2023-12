Buffa in direzione ostinata e contraria: "Mangio col marmo, ma stiamo esagerando"

C’è chi il marmo lavora, trasforma il blocco in impegno e anche arte. C’è chi insomma con il lapideo ci ‘mangia’, parola usata spesso per sottolineare l’importanza del settore nella comunità apuana. Eppure sarà comunque in piazza sabato 16 dicembre a Carrara per la grande manifestazione nazionale contro quello che viene definito ‘estrattivismo’. Qualcosa che viene vissuto come separato da quell’attività di cava e laboratorio che comunque ha nobili origini. Un’anima divisa quella di Elia Buffa, sindacalista Usb, lavoratore del lapideo in un’industria del piano e artista, sua la famosa infermiera dedicata agli operatori della sanità del periodo Covid che avrebbe dovuto essere installata di fronte all’ingresso del Noa. Ed è questo suo sguardo molteplice sulla realtà del lapideo che offre un punto di vista che mette insieme tutte le prerogative.

"Sono un lavoratore del lapideo, e grazie al marmo da quasi due anni mangio e do da mangiare alla mia famiglia, ma nonostante questo e soprattutto per questo il 16 dicembre sarò in piazza a Carrara per dire basta al sistema estrattivo dei padroni sulle Alpi Apuane – sottolinea -. Non sono ‘contro le cave’ ma sono contrario ad un sistema estrattivo che distrugge l’ambiente che ci circonda e affama la popolazione, licenzia i lavoratori e fa profitto su il bene comune. Sono contro a un sistema estrattivo in cui il profitto è accentrato nelle mani di pochi, un sistema che ha distrutto la filiera locale (perché la lavorazione all’estero è più profittevole), un sistema che vede negli ultimi 4 anni un ulteriore incremento del materiale estratto e quindi dei profitti del 30% a discapito di altri 200 posti di lavoro in meno. Contro un sistema estrattivo dove regna il malaffare, in cui bisogna estrarre sempre di più e sempre più veloce, dove infortuni e morti sul lavoro sono all’ordine del giorno. Contro un sistema estrattivo malato che non mira al lungo termine ma a riempire le tasche dei padroni e delle multinazionali come Omya nel più breve tempo possibile, mentre la città si spopola e muore, la disoccupazione aumenta e le nostre montagne vengono ridotte in briciole".

Il ‘contro in testa’, come nel libro di Marco Rovelli che parla di marmo e di anarchia. Ma Elia è anche lavoratore, sindacalista e artista quindi di quel marmo saprebbe che ‘farne’ e crede a un futuro diverso per il lapideo: "Credo che bisognerebbe invertire la marcia, lavorare meno, meglio, in sicurezza, estraendo meno e dando valore al materiale più prezioso al mondo. Tutelare la filiera locale, immaginarsi nuovi orizzonti oltre alla miniera a cielo aperto che ci ritroviamo come città. Sarò in piazza perché non riesco a pensare una lotta che non sia per i diritti dei lavoratori e per l’ambiente e viceversa. Con le mie contraddizioni ma lottando per le cose giuste". E a chi si confronta solo sul ‘bianco e nero’, cave sì o cave no, Buffa mette di fronte le contraddizioni del modello attuale "estrattivista. E’ lì che sta il problema. Mira solo al profitto. Lo dimostrano i numeri, non c’è una ridistribuzione della ricchezza. La svolta sta nel lavorare meno, lavorare meglio a parità di salario come avevamo proposto due anni fa come sindacati, a ritmi sensati, in sicurezza e ridistribuendo la ricchezza attraverso la filiera locale e non solo. Oggi non avviene a fronte dei danni ambientali. Lavoriamo meglio per dare un valore aggiunto al marmo. Più lo scaviamo a questi ritmi forsennati per portarlo a lavorare all’estero meno valore ha quello che per me è il materiale più prezioso del mondo".