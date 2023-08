Bufera tra i sindacati "Con la Cgil basta riunioni"

MASSA

E’ scontro aperto, dentro Autolinee Toscane, tra la Cgil da una parte e gli altri sindacati dall’altra. Una battaglia che ha già portato a trattative separate e che ora è incandescente. Basta leggere la nota firmata da Fit-Cisl Massa Carrara (rappresentata da Luca Mannini), Uilt (Alberto Nardini), Faisa-Cisal (Claudio Corazzini) e Ugl (Paolo Nari). L’avvio è ironico: "Apprendiamo con interesse i preziosi consigli che Filt-Cgil dispensa a Comune di Massa e al Governo. Consigli che sono la sintesi dei comunicati che le varie sigle hanno scritto negli ultimi 30 anni". Poi i quattro sindacati alzano il tiro: "Notiamo che Filt-Cgil non coinvolge la Regione Toscana, colei che ha indetto la gara del Tpl promettendo miglioramenti che a quasi due anni dall’entrata del nuovo gestore, non si sono ancora visti. Sarà mica che i suggerimenti al Comune e le critiche al Governo non sono altro che un attacco a chi non è del loro credo politico? Ai lettori l’ardua sentenza". Ma Cisl, Uil, Ugl e Cisal vanno oltre. Non accettano le accuse di “nonnismo” ai lavoratori di At "difficili da commentare in quanto non veritiere e prive di fondamento. Accuse tra l’altro gravi visto che Filt-Cgil sa bene che in AT ci sono tre normative contrattuali diverse applicate ai lavoratori e quanto contestato è applicato in modo condiviso anche in altre Province".

E se guerra verbale deve essere, guerra verbale sia. "Filt-Cgil farebbero bene a farsi una domanda: come mai ben quattro sindacati hanno chiesto di non sedersi ai tavoli con Filt-Cgil? Quelli Filt sono rappresentanti ben diversi dai predecessori che negli anni, insieme a quelli degli altri sindacati, si sono adoperati a portare a casa accordi migliorativi per i lavoratori indipendentemente da età, sesso, residenza e idee politiche e sindacali. E dato che Filt-Cgil si sente discriminata per i tavoli separati da noi chiesti, non comprendiamo perché a quelli cui è convocata non si presenta; a Lucca l’unica mancante era la Filt-Cgil di Massa Carrara! Ed è costante! Se ha l’abitudine di non partecipare alle trattative non può avere le conoscenze sui processi aziendali e questo la porta, come sta accadendo, a fare un proselitismo non corrispondente alla realtà con una visione distorta dei fatti, ricca di bugie che negli ultimi anni ha prodotto solo una forte spaccatura tra realtà lavorative e una spaccatura sindacale difficilmente sanabile".

Andrea Luparia