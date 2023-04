Buca degli Sforza, ci siamo Sono arrivati i soldi per il progetto di bonifica Fine lavori nel 2025

Siamo al giro di boa per la bonifica della Buca degli Sforza, vicino all’aeroporto di Cinquale. Il Comune di Massa proprio in questi giorni ha incassato i soldi della Regione, 200mila euro derivanti dalla prima tranche destinati dal Ministero dell’ambiente alla rimozione dei contaminanti dai cosiddetti ‘siti orfani’, attesi comunque ormai dallo scorso autunno quando era stata firmata la convenzione operativa fra Comune e Regione. Soldi in cassa che hanno quindi dato il via alla gara da parte di palazzo civico che servirà per ora ad appaltare la progettazione: una manifestazione d’interesse destinata a imprese e team di professionisti che possano mettere nero su bianco il piano di rimozione dei rifiuti che determinano la rimozione dei terreni contermini e della falda immediatamente sottostante la Buca degli Sforza.

Le linee chiave dell’intervento indicate nella scheda approvata dal Ministero e oggetto di protocollo d’intesa fra Regione e Comune prevedolno la rimozione totale delle fonti di contaminazione primaria e secondaria costituite dai fanghi, dai riporti e dai terreni contaminati presenti a perimetro dell’abbancamento e al di sotto dello stesso con scavi oltre i 3 metri di profondità oltre a sistemi di controllo e pulizia della falda, soprattutto in fase di cantiere. Si prevede di rimuovere oltre 20mila metri cubi di materiale da portare a smaltimento. Per questo serviranno figure specifiche per partecipare alla manifestazione d’interesse: per la progettazione dell’intervento è obbligatoria almeno la presenza di un geologo esperto in bonifiche di discariche e siti inquinati, poi il Comune prevede inoltre la collaborazione operativa di un ingegnere civile o ambientale come responsabile della progettazione esperto in bonifiche di discariche e siti inquinanti, un ingegnere esperto negli aspetti idraulici e idrogeologici, un altro ingegnere per gli aspetti geotecnici e strutturali, oltre a un avvocato esperto in materia ambientale.

L’atto con cui il Comune incamera i soldi dal Ministero tramite la Regione specifica anche le risorse a disposizione per le operazioni di bonifica vera e propria. Si tratta di 11 milioni di euro, fondi dal Ministero tramite la linea di finanziamento specifica del Pnrr dedicata ai siti orfani, oggetto del protocollo di marzo 2022 fra Regione e Mite, di cui 7,8 milioni di euro per i lavori. I tempi, trattandosi di Pnrr, sono sempre stretti: i professionisti interessati a partecipare devono presentare la domanda entro il 15 maggio e il responsabile del procedimento è il geologo Simone Fialdini. La chiusura del cantiere è prevista al 31 dicembre 2025.

Francesco Scolaro