Brusco stop del Podenzana Tresana in casa della capolista Elsel La Spezia

ELSEL LA SPEZIA

3

PODENZANA TRESANA VOLLEY

1

ELSEL LA SPEZIA: Iezzi, Tivegna, Ambrosi, Arcolini, Bertolini, Navalesi, Carnieri; n.e. Portoghese e Vannucci. All. Boschi.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Barbieri, Cariulo, Bacchini, Allegretto, Esposito, Leonardi, Boricean, Bartoli, libero Bruno; n.e. Giannoni V., Vené, Arrigoni, Giubilato, D’ Arrigo, Semenzato, Mercadini,

Giannoni F. All. Saccomani.

Arbitro: Portaccio.

Set: 25-22 / 26-24 / 12-25 / 25-21.

LA SPEZIA Il Podenzana Tresana perde di netto purtroppo lo scontro al vertice di Riccò del Golfo in casa della Elsel neocapolista solitaria (e oltretutto lascia la stessa seconda posizione al Colombiera che lo scavalca). Per la cronaca rossoblù in

sostanza con Barbieri al palleggio e Bacchini opposto, Allegretto ed Esposito al centro, Leonardi e Boricean di banda; Bruno libero.

Queste per la cronaca gli altri risultati in quella che nel girone levantino della Prima Divisione ligure era la 7.a giornata: Avis Casarza Ligure-Sestri Levante 0-3, Colombiera Project Ameglia-Zephyr Valdimagra 3-0, Futura Ceparana-Vdm Spezia 2006 3-1, Pro Recco-Admo Lavagna 0-3 e Psm Rapallo-Rainbow La Spezia 2-3.

Ne consegue che la classifica è così composta. Elsel Spezia punti 20, Colombiera 18, Podenzana Tresana 17, Sestri L. 13, Zephyr 12, Rainbow e Admo 10, Psm e Futura 8, Vdm 3, Avis Casarza 1, Pro Recco 0.

Andrea Catalani