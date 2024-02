Brugiano, Sos per il ponte . M5s: "Subito la sicurezza"

Non ci sono ancora risorse sul piatto per il ponte sul Brugiano le cui condizioni peggiorano settimana dopo settimana. Ormai quel tratto è chiuso al traffico pesante, con i bus di Autolinee Toscane dirottati sul viale interno per poter raggiungere il Noa da piazza Betti. Ma quanto durerà l’emergenza? Lo vuole sapere il Movimento 5 Stelle che si dichiara "preoccupato per le condizioni critiche del ponte sul Fosso Brugiano sul lungomare e per l’inadeguata risposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Persiani. Abbiamo protocollato un’interrogazione, tramite la consigliera Bennati del Polo Progressista. Questa azione mira a sollecitare risposte chiare e immediate sulle misure urgenti previste per la messa in sicurezza e il ripristino di questa infrastruttura vitale per la sicurezza e la qualità della vita a Marina di Massa".

"Una condizione che si trascina da anni, da quando in piena pandemia venne prima istituito il divieto di sosta per le auto. "La situazione di degrado in cui versa il ponte – sottolinea il Movimento – , evidenziata da ferri arrugginiti e cavi dei sottoservizi pericolosamente immersi nell’acqua, è inaccettabile e richiede un’azione immediata. Nonostante gli annunci di lavori di ripristino fatti già nel 2020 dall’ex assessore Guidi di Fratelli d’Italia, e nonostante le successive segnalazioni che hanno portato alla seconda comunicazione del 1 dicembre 2023, attestante un ulteriore peggioramento, l’amministrazione comunale non ha ancora attuato interventi concreti per la messa in sicurezza e il ripristino del ponte testimoniando l’inefficienza gestionale e la mancanza di responsabilità dell’attuale amministrazione Persiani".

In aggiunta alla richiesta di interventi immediati di messa in sicurezza e alla pianificazione di lavori di ripristino e riqualificazione, il Movimento insiste sulla necessità di una comunicazione trasparente e del coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano la sicurezza e il benessere della comunità. "Il degrado del ponte sul Fosso Brugiano non è solamente un problema tecnico, ma simbolizza l’atteggiamento negligente dell’amministrazione verso le esigenze fondamentali dei suoi cittadini e il rispetto dell’ambiente urbano".