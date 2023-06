Brigate Apuane, la replica "Le tariffe sono invariate"

MASSA

"La città non ha bisogno di brigate incappucciate". Non tarda ad arrivare la replica da parte dell’amministrazione comunale al flash mob attuato sabato pomeriggio davanti al pontile di Marina di Massa da parte di ’Massa insorge’ con Giulio Milani. I membri del movimento si sono recati davanti ai parchimetri del litorale protestando sulle tariffe della sosta blu, incappucciando i totem in segno di protesta. "La prima azione – dicevano sabato – è di natura dimostrativa e consiste nell’incappucciare alcuni parchimetri del lungomare di Marina di Massa per protestare contro una iniqua, onerosa e indiscriminata vessazione dei residenti, costretti a versare da 90 a 120 euro a seconda della fascia costiera per parcheggiare sul nostro stesso lungomare, una tassa occulta che nel 2020 costava 20 euro e oggi è quadruplicata. La replica di palazzo civico: "La città non ha bisogno di brigate (autodefinitesi Apuane violando anche la nobile memoria di chi ha combattuto per la libertà della Patria) ma di un clima sereno improntato al dialogo ed al confronto".

"Chi decide di coprirsi il volto – prosegue l’amministrazione comunale – e commettere azioni contrarie alle norme si pone fuori leggi e dal contesto civile e democratico. In ogni caso è bene chiarire un paio di cose: quest’anno non c’è stato alcun aumento dei parcheggi e l’altra è che i consiglieri comunali non pagano il parcheggio solo ed esclusivamente quando espletano il loro ruolo istituzionale". "Chi oggi invoca – concludono – presunte ribellioni o cerca adepti per la propria “brigata” dimostra di non voler bene a Massa e soprattutto ai suoi cittadini che hanno dimostrato anche recentemente di ben altro senso di responsabilità".