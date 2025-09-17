Bridge che passione! La carica dei cinquanta

Incarico di prestigio per Claudio Sartorio, eletto nel consiglio nazionale della Figb (la Federazione Italiana Gioco Bridge). Dopo sei mesi di commissariamento, la Federazione ha eletto i propri organi direttivi e Sartorio ha ottenuto 148 voti su 290 votanti. "Il mio obiettivo è il rilancio del bridge, una disciplina sportiva associata, riconosciuta dal Coni perché sport della mente alla pari degli scacchi – dice Sartorio – in Italia conta 15mila tesserati ma i giocatori che lo praticano giocando nelle loro case sono molti di più. Chi lo fa per agonismo, chi per socialità, chi per viaggiare, chi per motivi di benessere mentale e di salute, come strumento perfetto per migliorare e tenere allenata la memoria e le capacità logiche".

A Carrara il club di bridge è attivo dal 1958 (uno dei più antichi d’Italia), ha sede in via Lunense a Marina e attualmente conta una cinquantina di tesserati, oltre a una decina di nuovi allievi. Settimanalmente organizza due tornei federali (il lunedì e il giovedì sera alle 21.30) oltre a un torneo sociale il martedì pomeriggio alle 15. Il club partecipa a campionati societari con una squadra nazionale in serie C e dal 18 al 21 settembre la squadra (Andrea Fiaschi, Claudio Sartorio, Giorgio Martini, Marco Casadei e Gianfranco Pochini) difenderà i colori di Carrara ai campionati assoluti di Salsomaggiore, nel parmense.

"Il bridge può essere praticato da potenziali giocatori che vanno dai 6 ai 100 anni e quindi, rispetto agli altri sport, presenta maggiori complessità che richiedono tempi, orari, impegni e risorse economiche molto diverse tra loro – continua Sartorio – per questo il nuovo consiglio nazionale dovrà trasformare questa complessità in opportunità, per dare risposte a tutte le esigenze, tenendo presente anche la disabilità e la inclusione. I miei obiettivi sono duplici: recuperare risorse esterne alle quote sociali e al tesseramento per diminuire il peso sui soci, far crescere la reputazione del bridge nel panorama dello sport italiano. Per questo dovremo raddoppiare il numero dei tesserati, curare l’attività didattica, entrare nelle scuole, nelle associazioni e nel mondo del lavoro".

Venerdì 26 settembre Il bridge sarà presente all’inaugurazione del padiglione di CarraraFiere dedicato allo sport, mentre mercoledì 2 ottobre, in sede, inizieranno i corsi gratuiti di avvicinamento al bridge. Per informazioni, tel. 328 6498111 (Claudio).

Maurizio Munda