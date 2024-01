Botta e risposta. Manfredi-Fossi su Vannacci

Botta e risposta sul “caso Vannacci”. Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega Manfredi Potenti, replica a Emiliano Fossi, segretario regionale Pd, chiedendo di "non strumentalizzare il 27 gennaio" e di preoccuparsi del "clima antisionista". "Anziché delegittimare infondatamente un autore per i contenuti del suo libro non graditi - peraltro in vista di un evento regolarmente autorizzato - Fossi e tutto il Pd toscano farebbero bene a non sottovalutare il clima instauratosi anche nel nostro territorio. Il 27 gennaio non è il giorno delle polemiche strumentali, deve essere soltanto il Giorno della Memoria di una tragedia che mai dovrà essere dimenticata".