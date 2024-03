Borse di studio per gli imprenditori del domani

Tornano le borse di studio Campus messe a disposizione dalla Fondazione Marmo per gli studenti carraresi di talento che vogliono iscriversi all’Università. L’edizione 2024 del premio, promosso dalla Fondazione nell’ambito del suo programma di sostegno ai giovani del territorio ‘Eccellenze Apuane’, conta 4 borse di hanno durata triennale e un valore di 12mila euro ciascuna (erogati in tranche annuali da 4mila euro). Saranno destinate ai neodiplomati dell’anno scolastico 2023/2024 residenti nel Comune di Carrara che si sono diplomati negli istituti scolastici del Comune, che abbiano conseguito un voto di maturità uguale o superiore a 95/100 e che si iscrivono all’università o in altri istituti di istruzione terziaria. E’ necessario che abbiano un Isee familiare non superiore a 25mila euro. Per sostenere la parità di genere e l’empowerment femminile nelle opportunità di formazione, verranno selezionati come beneficiari 2 studenti e 2 studentesse.

"L’iniziativa vuole promuovere l’uguaglianza culturale dei giovani talenti - spiega la presidente di Fondazione Marmo, Bernarda Franchi - rimuovendo gli ostacoli di natura socio economica che condizionano la pianificazione del loro futuro, favorendo l’accesso a percorsi universitari e ad esperienze extra scolastiche per l’acquisizione di competenze anche non cognitive". Il programma Eccellenze Apuane prevede anche il premio Lode, attribuito ai diplomati più meritevoli delle scuole superiori della provincia, che abbiano conseguito la votazione di 100 e lode nell’anno scolastico 2023/2024. La Fondazione Marmo ha destinato al premio 20mila euro: la somma sarà suddivisa tra tutti i diplomati che conseguiranno la lode all’esame di maturità 2024 e che presenteranno candidatura. I premi saranno corrisposti direttamente agli studenti sotto forma di assegni circolari.

La candidature a Campus 2024 e Lode dovranno essere presentate entro il 30 agosto con l’apposito modulo scaricabile dal sito di Fondazione Marmo, debitamente compilato, corredato della documentazione richiesta ed accompagnato da una lettera di referenza da parte di un docente ed una di autopresentazione dello studente, in cui il diplomato esponga le sue caratteristiche, il percorso di studi che intende intraprendere e i propri obiettivi ed aspirazioni.