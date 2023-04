Borse di studio della Provincia per le universitarie

Dieci borse di studio da mille euro per altrettante studentesse universitarie che frequentano scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Le borse di studio sono state messe in palio dalla provincia nell’ambito del progetto ‘Oso – io sono io’, che ha ottenuto un finanziamento regionale di 60mila 368 euro. Somma che sarà utilizzata per sensibilizzare sulla parità di genere e sul contrasto alla violenza di genere nel contesto scolastico, per promuovere la partecipazione egualitaria alla vita sociale incentivando lo studio delle materie Stem. Tra i requisiti richiesti, occorre aver superato almeno un esame entro il 31 maggio: le domande scadono il 15 giugno. L’avviso pubblico per ottenere le borse di studio è disponibile con tutta la modulistica sul sito internet della Provincia www.provincia.ms.it. La graduatoria si baserà sull’Isee attribuendo un punteggio più alto a Isee più bassi.